Reportan que la llegada de Fernando Uribe al Deportivo Pereira se cayó, pero no era cierto

Los equipos del fútbol colombiano tienen ‘las pilas puestas’ desde antes que inicie el segundo semestre para reforzar la plantilla de la mejor manera y varios ya han dado ‘golpes sobre la mesa’. Deportivo Pereira no quería ser la excepción, así que convenció a Fernando Uribe de regresar de su retiro y aunque hubo rumores de que no llegaba, finalmente sí llegará.

Reportan que la llegada de Fernando Uribe al Deportivo Pereira se cayó

Pese a que todavía no han dado un parte oficial por cuenta del cuadro ‘Matecaña’, múltiples versiones de la prensa han reportado que ‘el Fercho’ se presentó a los exámenes médicos, pero no los aprobó a causa de un diagnóstico de principio de artrosis que tiene en su tobillo, así que su regreso al fútbol profesional no podrá ser:

“Se cayó la llegada de Fernando Uribe a Deportivo Pereira, no pasó los exámenes médicos, un principio de artrosis en su tobillo, no le permitirá hacer parte del matecaña!”

Fernando Uribe sí llegará al Deportivo Pereira

A través de redes sociales, el periodista Julián Capera confirmó que el propio Álvaro López (dirigente del Pereira) sí regresará a la institución luego de 15 años y ya hasta firmó su contrato: