Definidos todos los colombianos que finalmente estarán en el Tour de Francia 2024

El Tour de Francia cumplirá su edición 111 este año y ya todos los equipos han oficializado sus nóminas en donde se han confirmado cuatro ciclistas colombianos.

La ronda gala comenzará a rodar desde este sábado 29 de junio en territorio italiano, entre Firenze y Rimini para concluir en Niza el 21 de julio.

Este miércoles, el equipo Red Bull – BORA – hansgrohe fue el último en entregar su listado en el que no se incluyó a los colombianos Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez, quienes no se descartaban del todo. Misma situación que con el EF Education EasyPost que no contará con Rigoberto Urán ni con Esteban Chaves.

Colombianos en el Tour de Francia

De esta manera, se confirma que solo será cuatro nuestros representantes en la Grande Boucle: Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) y Fernando Gaviria (Movistar).

Por el lado de Egan Bernal, los compañeros que tendrá en el Ineos Grenadiers serán Thomas Pidcock, Geraint Thomas, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Ben Turner, Jonathan Castroviejo y Laurens De Plus.

En el Bahrain Victorious, aparte de Santiago Buitrago, irán Matej Mohorič, Wout Poels, Pello Bilbao, Phil Bauhaus, Jack Haig, Fred Wright y Nikias Arndt.

Harold Tejada estará acompañando en el Astana Qazaqstan a Mark Cavendish, Michael Mørkøv, Davide Ballerini, Cees Bol, Yevgeniy Fedorov, Michele Gazzoli y a Alexey Lutsenko.

Mientras que en el Movistar Team, además de Fernando Gaviria, van Enric Mas, Oier Lazkano, Nelson Oliveira, Davide Formolo, Alex Aranburu, Javier Romo y Gregor Mühlberger.