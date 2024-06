“Me ahorrará tiempo”: Carlos Antonio Vélez puso una condición para hablar bien de James

James Rodríguez se ganó el premio al mejor jugador del partido tras su doblete de asistencias, que representaron los primeros tres puntos de Colombia frente a Paraguay; y a diferencia de lo que muchos pensaron, Carlos Antonio Vélez quedó muy contento con su actuación y le dedicó varias palabras.

PUBLICIDAD

Carlos Antonio Vélez puso una condición para hablar bien de James: “Me ahorrará tiempo”:

James Rodríguez HOUSTON, TEXAS - JUNE 24: Colombia v Paraguay - CONMEBOL Copa America USA 2024 (Photo by Logan Riely/Getty Images) (Logan Riely/Getty Images)

El experimentado periodista de ‘Fútbol RCN’ comenzó diciendo que el premio al mejor jugador del partido, en esta ocasión, sí fue merecido, a diferencia de otras oportunidades, pero fue fruto del esfuerzo físico que tuvo pese a no tener los mejores números

“No hubo necesidad que su séquito le regalara la figura de la cancha como se la venían regalando, porque para este pechito James no había sido figura en ninguno de los partidos de Colombia, ayer se lo ganó él en la cancha, fue la figura de lejos aunque sus números no son buenos. Fue solidario y luchador, en otra le robó la billetera al jugador paraguayo en una velocidad inusitada, hay una diferencia muy grande entre esto y su más reciente pasado”.

De igual manera, Vélez aseguró que al escuchar las palabras del capitán se sintió orgulloso de ver su madurez, y si James continúa por ese camino, el periodista dejó claro que continuará elogiándolo:

“Cuando lo escuché, me convencí de que este es otro y parece que James ya aprendió de tanta frustración de que tantos técnicos lo mandaran al técnico por lo que no hace y o creo que esta altura se convenció y la demostración que dio ayer, pareciera ser otra persona y qué bueno si se mantiene en el tiempo. Si esto se mantiene, me ahorrará tiempo, podré hablar bien de él y podré hablar de otras cosas”

Esto fue lo que dijo James Rodríguez:

“En el segundo tiempo empezamos errados, pero cuando se gana es más fácil corregir cosas. El 2-0 es un resultado que engaña mucho porque parece que tienes el resultado listo, pero te meten un gol y te engañan, pero tenemos cuatro días para mejorar las cosas. Intento ser un comodín para todos en el mediocampo, así que se crea ese hombre más”.