Nuevos inicios también implica irse de ciertos lugares y tal es el caso de Radamel Falcao García, quien ha demostrado en varias ocasiones su emoción por llegar a Millonarios, pero en esta ocasión dejó un conmovedor mensaje por su salida del Rayo Vallecano.

“De los más lindos recuerdos de mi vida”: Falcao conmovió a muchos tras ‘despedirse de una parte de él’

El ‘Tigre’ ha estado muy pendiente de la Selección Colombia en la Copa América, pero no ha descuidado su carrera y se sigue entrenando para llegar de la mejor manera al conjunto ‘Embajador’. Sin embargo, en esta ocasión utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de su etapa en Vallecas, agradeciendo a los compañeros, directivos, hinchas y todos quienes hicieron parte del que podría ser su último equipo en Europa, donde estuvo por tres temporadas.

A continuación le dejamos el conmovedor mensaje que dejó Falcao junto a un emotivo video que revive sus mejores momentos en Rayo Vallecano, incluyendo los goles que le anotó al Real Madrid y al Barcelona:

“Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mí. Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha. Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia. Pueden estar seguros que siempre llevaré VALLECAS como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia. ¡Gracias, Rayistas!”