“Desaparecieron los canales”: Usuarios de DirecTV ‘estallaron’ por lo que pasó en pleno partido de Eurocopa

DirecTV no solamente tiene los derechos en exclusiva de la Copa América 2024, sino que también cuenta en su catálogo con ESPN, el canal que transmite la Eurocopa 2024. Sin embargo, en la tarde de este lunes 24 de junio, muchos usuarios se quejaron de una mala experiencia, pues cuentan que estaban viendo el partido de Croacia vs Italia cuando repentinamente los sacaron de la transmisión y no pudieron volver a entrar.

Usuarios de DirecTV ‘estallaron’ por lo que pasó en pleno partido de Eurocopa:

Resulta que se jugaba el partido enter Croacia vs Italia que definiría la presencia de uno de los dos equipos en la siguiente ronda, mientras que significaría la eliminación para el otro. Tal como estaba planeado, fue vibrante desde el principio hasta el final, pero muchos quedaron ‘a medias’ porque se fue la señal.

A continuación le presentamos algunas quejas que se presentaron en redes sociales:

¿Que pasó con los partidos de la Euro en ESPN por Directv Colombia? Desaparecieron los canales repentinamente”

“Oye DirecTV, por qué sacas a ESPN de DirecTV activen el canal que no se ve bien por cable”

“¿Qué pasó con directv colombia el partido de Italia lo sacaron de la nada????”

“Sacaron espn de Directv de la absolutamente nada, tras que cobran una barbaridad te hacen eso en pleno partido”