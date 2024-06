Santa Fe VS Nacional por la fecha 16 de la Liga Betplay Dimayor en el Estadio El Campín de Bogotá

Independiente Santa Fe tuvo una gran actuación durante este primer semestre de 2024, pese a que no haya conseguido el título. Ahora, la petición de los hinchas es que no desarmen al equipo de cara a la Liga BetPlay 2024-1 y aunque una de las figuras del equipo despertó el interés del Junior de Barranquilla, hay una razón por la que no podría llegar.

PUBLICIDAD

‘Bajaron de la nube’ a los hinchas del Junior que querían a figura de Santa Fe:

Durante el programa ‘100% Tiburón’ de YouTube, el periodista Paolo Arenas se encargó de aclarar qué está sucediendo con el fichaje y dejó claro que Francisco Chaverra es un jugador muy importante para Santa Fe, así que su salida no es del agrado de Pablo Peirano, el técnico:

“Por el lado de Santa Fe me dicen que no hay forma de que Chaverra salga, él tiene contrato con nosotros hasta el último día del año. Aparte de eso, (Pablo) Peirano ha manifestado que quiere volantes con gol y Chaverra hizo cuatro goles, fue de los más goleadores”.

Sin embargo, Arenas contó que es muy difícil que el interés del Junior pueda convertirse en fichaje, pues Chaverra tiene contrato con Santa Fe, pero le pertenece a La Equidad, así que el jugador continuará en el ‘León’ al menos un semestre más:

“Por el otro lado que pregunté fue por La Equidad, porque Chaverra está cedido con opción de compra en Santa Fe hasta diciembre, pero él le pertenece a La Equidad, entonces tampoco veo que tenga chances de llegar al Junior porque el equipo que puede hacer la oferta es Santa Fe, así que Junior tendría que esperar si Santa Fe está interesado y tiene hasta el 31 de diciembre para hacer esa oferta”.

“No puede ir a comprar a un jugador que está cedido en otro club”.