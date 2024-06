“Amo al viejo”, Bodmer detalló que Luis Fernando Suárez lo reprendió por desobedecerlo

Después de su paso por Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer volvió a la escena del fútbol colombiano al llegar a Deportivo Pereira como asistente del nuevo técnico, Luis Fernando Suárez y allí confesó todo el cariño que tiene para el entrenador al que considera su padre en términos deportivos.

PUBLICIDAD

Luego de su presentación, el estratega bogotano reveló que incluso fue reprendido por no hacerle caso al experimentado entrenador tras salir del cuerpo técnico de Costa Rica, seguramente por haber aceptado dirigir en propiedad al cuadro Verdolaga.

Sobre la llegada al cuadro Matecaña sentenció que están felices y que el cuadro risaraldense tiene una mística bastante especial.

Bodmer y su cariño por Luis Fernando Suárez

Ante el cuestionamiento de la gran amistad que los une, el joven entrenador corrigió: “Hay algo importante para aclarar. No es mi amigo, es mi papá. Amo al viejo. Me encanta estar con él. He aprendido a ser un mejor humano con él. Si tengo que acompañarlo hasta que él quiera retirarse, si él quiere retirarse a los 90 años, hasta los 90 años lo voy a acompañar. Feliz de estar a su lado”.

“Me encanta estar con él. Habíamos hablado muchas cosas desde que salimos de la Selección de Costa Rica. Desobedecí y me reprendió. Acá estoy con él de nuevo porque papá siempre va a orientar y aquí estoy feliz de estar con él”, añadió.

Vea acá: Foto de Falcao con la camiseta del campeón, Atlético Bucaramanga, armó gran debate

Sobre la llegada al conjunto Matecaña, Jhon Bodmer sentenció que “hay una mística especial en Deportivo Pereira. A mí me encanta eso. Hemos analizado todo y hay que conocer en el día a día a los jugadores”.