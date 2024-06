“Tienen más títulos internacionales que Millonarios”, Vélez reprendió públicamente a Serpa

Carlos Antonio Vélez le llamó la atención a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, por las declaraciones que dio en una entrevista radial en la que trató a Santa Fe de equipo chico y que no gustaron para nada en el entorno Cardenal.

PUBLICIDAD

Ante esto, el analista hizo una reflexión en la que reprochó la situación y dijo que es alimentar más la violencia.

Además, le dijo que se ocupe de lo de su equipo que incluso Santa Fe es el mejor equipo en lo que va del año y hasta tiene títulos continentales y ellos no.

Carlos Antonio Vélez le llamó la atención a Gustavo Serpa

“Lamentablemente, me pone a hablar el máximo accionista de Millonarios de otra cosa que no es la Copa América. Me pareció de pésimo gusto. Oiga. Ni que lo hubiera preparado. En Serio”, comenzó diciendo.

“Después de lo que hizo. Poner el nombre de la institución azul en todas las noticias del mundo por la contratación de Falcao. Así sea por seis meses. Es un golpe de opinión que puede aprovechar muy bien”, añadió.

Vea acá: Wilmar Roldán le metió enorme tapia a un jugador de Venezuela en la Copa América

Y le sugirió que “entonces, ¿para qué molestar a otros? Qué vicio el colombiano, porque esto es típico nuestro de no gozar con la satisfacción propia sino tratar de fregar, con jota al otro. Disfruten de sus éxitos y olvídense de los demás”.

PUBLICIDAD

“No tiene sentido ofender a Santa Fe. No tiene sentido ofender a Rodallega. No tiene sentido generar más de la violencia que tenemos aquí. No le caería mal a Gustavo Serpa presentar las excusas del caso. Se fue de lengua. Se equivocó”, sumó Vélez.

“No tiene por qué ofender a Santa Fe que entre otras cosas, chico no es. Santa Fe es un grande que tiene incluso más títulos internacionales que Millonarios. Entonces, para qué se pone a revolcar eso. Disfrute de Falcao y deje a Santa Fe, que es el mejor equipo del campeonato. Mire en la reclasificación”, finalizó al respecto mientras soltaba una risa.

Con esto, Carlos Antonio Vélez dejó claro que no le gustó para nada lo que dijo Gustavo Serpa, desde Millonarios, sobre Independiente Santa Fe y le pidió que se dedique a lo suyo.