“Otro golpe en el mercado”, anticipan otro fichaje estelar de Millonarios para acompañar a Falcao

Millonarios rompió el mercado de pases en el fútbol colombiano con la contratación de Radamel Falcao García, pero no sería su único fichaje estelar porque tiene todo encaminado a dar otro golpe en el mercado.

Esto fue lo que dio a conocer el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez que anticipó que en un par de días se confirmaría dicha situación.

Además, el analista entregó detalles puntuales de cómo serán los tiempos del Tigre en territorio colombiano para evitar que tenga que pagar impuestos.

Millonarios trabaja en otro refuerzo estelar

Sobre esta situación puntual, Vélez manifestó que “En un par de días, si termina todo como va, dará otro golpe en el mercado de pases”.

También señaló que, finalmente, Falcao sí estará disponible para todos los partidos, incluso los de visitantes y que solo puede permanecer en el país por 179 días y así evitar tener que pagar impuestos en Colombia.

“Más de Millonarios. En un par de días, si termina todo como va, dará otro golpe en el mercado de pases. Lo de Arregui se cayó y salvo lo q añadiría a la nómina entre lunes y miércoles, el 5 y el extremo son la prioridad. FALCAO pidió jugar todos los partidos. Inicialmente solo estaba en los planes actuar en casa, por un tema de logística, pero fue él quien pidió ser uno más y q el DT lo use cuando lo necesite. Solo son 6 meses y en el país 179 días más, ya estuvo 4 días en Mayo, hasta ese mismo mes del 2025. Eso quiere decir q si renueva para el año entrante ya tendrá q pagar impuestos en Colombia. Se verá en su momento y dependerá de sus resultados y los del equipo. Además, jugará los 9 partidos en Bogotá de local. El único q no tiene fecha es contra Patriotas. Seguro entonces que @MillosFCoficial, hasta q no termine el Mundial Femenino, jugará fuera del Campin. Por ahora es lo que hay”, señaló.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez dejó claro que más allá de Falcao, Millonarios encamina a tener una nómina de lujo para el fútbol colombiano.