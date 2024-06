Un título, un sueño frustrado y un veto: Fabián Vargas no puede ni quiere olvidar su historia en la Selección Colombia

EAST RUTHERFORD, NJ - AUGUST 12: Fabian Vargas #6 of Columbia kicks past Jose Manuel Rey #3 of Venezuela during their match at Giants Stadium on August 12, 2009 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Elegir únicamente a 23 futbolistas para representar a todo un país en un torneo tan importante como lo es la Copa América seguramente no es tarea sencilla y mucho menos con la presión de ser el anfitrión. En 2001, Francisco Maturana era perfectamente consciente de ello, pero puso sus ojos en un joven mediocampista del América de Cali que rápidamente se ganó el puesto.

PUBLICIDAD

El jugador de 21 años no fue titular en el debut contra Venezuela, ingresó desde el banco en el segundo juego frente a Chile y desde ahí no soltó más el puesto, entonces no solamente tiene la medalla de campeón, sino que lo logró en cancha.

En Publimetro Colombia hablamos con Fabián Vargas y él dejó claro que la ‘Tricolor’ tiene con qué ganar su segunda Copa América: “Yo creo que Colombia tiene muchas chances de hacer una muy buena Copa América y aspirar a ser campeón por segunda vez. Viene haciendo muy bien las cosas, su presente ilusiona con que pueda ser uno de esos protagonistas de esta edición”.

Pese a que Fabián hace parte de un selecto grupo de 23 futbolistas que pueden enorgullecerse de darle un título a nuestra Selección en fútbol, quedó con un sueño frustrado y fue disputar una Copa del Mundo: “Lo que nos tocó hacer fue algo que conllevó mucho trabajo y esfuerzo. Ser campeón no es fácil, me quedó dentro de mis deudas poder haber disputado un Mundial con mi Selección, pero como para cambiar el título no”.

De hecho, aquel título fue conseguido en el Estadio El Campín y lo que vivió es indescriptible, por tal razón Fabián Vargas considera que el Metropolitano de Barranquilla no debería tener en exclusiva todos los partidos, más allá que se pueda sacar ventaja sobre los rivales, y el equipo debería jugar en varias canchas: “La Selección tiene que ser de todo el país y me parecería chévere que en algún momento pudiera pasar por varias ciudades del país como lo hacen otros seleccionados en Sudamérica. Entiendo que el tema del clima en Barranquilla ha sido uno de los fortines, pero me parece que para generar más cercanía y que la gente sienta más la Selección, sería bueno que la pudieran ver por varias ciudades”.

El otrora jugador de equipos como América de Cali, Boca Juniors, Millonarios, entre otros, dijo que si tuviera la oportunidad de rescatar a un futbolista del título en 2001 para que hiciera parte del grupo actual sería Víctor Hugo Aristizábal, quien no solo fue goleador de aquella edición de la Copa América, sino que también es el máximo anotador colombiano en toda la historia. “Yo creo que un Víctor Aristizábal, que fue el goleador de esa edición que tuvimos la fortuna de ganar, le caería muy bien a esta Selección, los goles nunca sobran, aunque en este momento hay una buena mezcla de jugadores de experiencia con los jóvenes de muy buen presente”.

Pese a que Fabián incluyó a su actual compañero en el canal ESPN, dejó claro que la falta de gol no es un problema para la Selección Colombia, y por el mismo motivo, Radamel Falcao ya no tenía lugar en este equipo: “Creo que no estaba para esta Copa América, me parece que su presente no le ayudaba mucho para poder integrar este seleccionado, había jugadores con mejores presentes como Miguel Ángel Borja, el mismo Mateo Cassierra que tuvo que quedarse por fuera porque el técnico tiene algunos espacios y debe tomar decisiones porque estaba Córdoba, Borré, así que lamentablemente, creo que no era el momento para Falcao”.

PUBLICIDAD

Otros jugadores que no tenían espacio en la convocatoria de Néstor Lorenzo, según Fabián Vargas, son quienes están en el fútbol colombiano, a excepción de Álvaro Montero: “No había espacio, hay que ser realistas. Abrieron tres espacios más y aun así el técnico tenía sus dudas para dejar la nómina definitiva. Todavía les toca esperar y que llegue su momento en otra oportunidad”

Finalmente, Fabián Andrés volvió a mencionar un tema álgido para su carrera, relacionado con un supuesto veto a la Selección Colombia, que él mismo denunció, e incluso tiene claro con quién fue dicho problema, aunque solamente dio pistas de la persona, sin mencionar su nombre: “Fue duro, siento que sí lo hubo por parte de un dirigente que ya no está acá en el país, de hecho está tratando de arreglar un tema legal con la justicia de Estados Unidos, pero eso ya quedó en el pasado. Siento que lo hubo, pero comprobarlo será casi imposible. Espero poder hablar con alguno de los técnicos que estuvo en ese momento y no me convocó, para saber las razones por las cuales no pude regresar”.

Fabián Vargas BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 31: Fabian Vargas of Colombia clashes with Javier Saviola of Argentina during the 2006 World Cup qualifying match between Argentina and Colombia at The River Plate Stadium on March 31, 2005, in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Ben Radford/Getty Images) (Ben Radford/Getty Images)

Fabián Vargas armó su 11 combinado de la Selección Colombia 2001 y 2024:

El exfutbolista sorprendió al incluir únicamente a tres jugadores del equipo de Néstor Lorenzo, dejando por fuera al propio capitán, James Rodríguez.

Portero: Óscar Córdoba

Defensas: Iván López, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya

Volantes: Fabián Vargas, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Giovanni Hernández

Delanteros: Luis Díaz y Víctor Hugo Aristizábal

DT: Francisco Maturana