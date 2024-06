Reportan que un equipo del fútbol colombiano está en proceso de venta a inversores de Estados Unidos

Santa Fe vs La Equidad

Tal parece que La Equidad cambiará de dueños a partir del segundo semestre de este año y se trata del conjunto bogotano, La Equidad, que puestamente pasaría a manos de inversores estadounidenses, quienes estarían dispuestos a pagar un buen dineral para adquirir al equipo.

Reportan que desde Estados Unidos están comprando a un equipo del fútbol colombiano por un ‘dineral’:

El encargado de adelantar la noticia fue ‘Pipe’ Sierra, periodista recién salido de Win Sports, quien a través de sus redes sociales se encarga de informar sobre fichajes y rumores de transferencia, y aunque el anuncio del momento es la llegada de Falcao a Millonarios, otro equipo bogotano podría dar un golpe sobre la mesa y es La Equidad.

Conforme a la información que adelantó el comunicador, los directivos de la institución ‘aseguradora’ están reunidos con los inversores estadounidenses para concretar la venta del equipo por un valor cercano a los 15 millones de dólares, una cifra muy importante que podría vaticinar el futuro del equipo para las próximas temporadas:

“La Equidad está en proceso de venta. En las próximas horas se definirá la compra del conjunto ‘asegurador’ por un grupo inversor americano La cifra es cercana a los 15M$. A esta hora los estadounidenses están reunidos en Bogotá con dirigentes del club”

Cabe destacar que Alexis García, entrenador del equipo, aseguró que el mal rendimiento en los cuadrangulares tuvo que ver con la poca capacidad de inversión para reforzar la plantilla, hecho que podría cambiar en caso que se concrete esta negociación:

“A mí me parece que el semestre ha sido decoroso, la final no, pero el semestre ha sido decoroso. Lo que pasa es que La Equidad Seguros no es un equipo que pueda reforzar con lo que quiere, sino con lo que puede. En el partido pasado el chico que era recoge bolas, jugó en el segundo tiempo, tienes que rebuscarte de donde puedas”.