¿Vainazo a Millos? Presidente de Bucaramanga explicó por qué Dudamel no necesitó un proceso para ser campeón

Rafael Dudamel fue oficializado como nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga en diciembre del año pasado y en solo seis meses logró consolidar un equipo fuerte que bordó la estrella en el escudo por primera vez en toda la historia.

PUBLICIDAD

Ante esto, el presidente de Bucaramanga aprovechó para dejar claro que no es necesario un proceso largo para ser campeón y tanto ellos como Pereira son la fiel muestra de ello.

Presidente de Bucaramanga dejó claro que no se necesita proceso para ser campeón:

En los últimos años, se ha mencionado mucho que el proceso de Alberto Gamero a cargo de Millonarios es el mejor del fútbol colombiano, teniendo en cuenta la manera en cómo ha llegado a jugar el equipo, las finales que ha alcanzado y la cantidad de ocasiones en que han clasificado a la Copa Libertadores.

Sin embargo, para nadie es un secreto que en los torneos continentales no han tenido un buen papel y apenas han conquistado un título de liga en los últimos cinco años, desde que llegó el técnico samario. Esa misma cantidad de campeonatos han ganado otros equipos con menos tiempo de trabajo.

De hecho, Jaime Elías Quintero, el presidente de Atlético Bucaramanga, no pudo ser más sincero y sacó pecho por el título, pero mandó un ‘sablazo’, donde dejó claro que no es necesario tener un largo proceso para salir campeón, pues considera que eso lo necesitan las selecciones, no los equipos:

“El proceso es para la Selección. Pereira fue campeón sin proceso y ahora nosotros fuimos campeones sin proceso”.

De igual manera, Quintero no perdió la oportunidad para ‘llenar de flores’ al estratega venezolano e incluso aseguró que la mayoría de los méritos le pertenecen a él por cambiar la mentalidad del equipo hasta llevarlos a ganar el título:

“Es un éxito total del profe Dudamel. Él conformó un equipo guerrero y ganador”.