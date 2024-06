Romania v Colombia - International Friendly (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

La fecha y hora del primer partido de la Selección Colombia en la Copa América 2024 ya está confirmada. Tras terminar de la mejor forma su preparación, ‘La Tricolor’ ya está preparándose para debutar en la competencia internacional. Por eso, los hinchas pueden programarse desde ya para apoyar a Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

Este 15 de junio de 2024, Colombia enfrentó a Bolivia en su último amistoso previo al inicio de la Copa. Gracias a una enorme demostración de superioridad, ‘La Tricolor’ logró una cómoda y abultada victoria. Con este resultado, Néstor Lorenzo se aseguró llegar a la Copa América invicto.

¿Cuándo, a qué hora y contra quién es el primer partido de la Selección Colombia en la Copa América 2024?

Tras la confirmación de la Conmebol, el partido de la Selección Colombia contra Paraguay, su primer rival en la Copa América, será el 24 de junio a las 5:00 pm (hora colombiana). Cabe resaltar que ‘La Tricolor’ hace parte del Grupo D de la Copa, el cual comparte con Paraguay, Bolivia y Brasil.

¿Daniel Muños podrá jugar contra Paraguay?

Debido a que fue expulsado por roja directa en el partido contra Bolivia, muchos hinchas temen que Daniel Muñoz sea sancionado y no pueda jugar en el primer partido de la Selección Colombia en la Copa América 2024. Afortunadamente, según confirmó CONMEBOL, la expulsión en un partido amistoso no p´provocará una sanción que se pague en partidos oficiales. Debido a esto, Muñoz no tendría ningún problema para enfrentar a los paraguayos.

