“Me tiene mamada”, desempolvan la vez que Andrea Guerrero se acordó de la madre de un compañero en vivo

Andrea Guerrero se hizo noticia de primer orden nacional este jueves al conocerse que fue designada como nueva presidenta del canal Win Sports y de paso algunos aprovecharon para desempolvar un recuerdo en el que ella se irritó en pleno programa y se acordó de la madrecita de un compañero en vivo.

PUBLICIDAD

La cucuteña que se ha abierto su camino en el medio deportivo, también ha protagonizado curiosos momentos en diversos momentos que muchos han aprovechado para recordar ahora que estrena cargo.

La vez que Andrea Guerrero se acordó de la madre del Patroncito Bermúdez

Fue precisamente en uno de los programas de Win Sports, Saque Largo, que hace unos años, la entonces panelista, perdió la paciencia con su compañero Jorge Andrés Bermúdez.

Vea acá: Hinchas de Junior causan repudio con lo que hicieron en el ‘Metro’ al que entraron por la fuerza

Allí, luego de que él la molestara y le preguntara repetidas veces un tema fuera de contexto, ella se irritó y le respondió: “¿Por qué no le pregunta a su madre y me deja de fregar la vida? Me tiene es mamada ya”.

Esta curiosa escena fue una de las compartidas y viralizadas nuevamente ya que muchos no la recordaban.

Andrea Guerrero es la nueva presidenta de Win Sports

“Para mí este nombramiento significa mucho no solo por lo que representa para las mujeres continuar conquistando espacios en entornos tradicionalmente masculinos. Es significativo sobre todo por los retos que me impone como profesional en tiempos como estos en los cuales contamos con audiencias cada vez más segmentadas, pero más informadas y por lo tanto más ávidas de buen contenido”, señaló la periodista por su nombramiento.

PUBLICIDAD

Egresada de la facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, la elegida tiene una maestría en Dirección de Marketing del CESA (Centro de Estudios Superiores de Administración) y ESIC de España, y es egresada del Advanced Management Program del Instituto de Empresa (IE) de España.

Vea acá: Quedó definido el costo para los hinchas de Bucaramanga a la final y no es el que muchos creían

Gran reto para Andrea Guerrero que pasa a dirigir el canal Win Sports que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano y en próximos días arrancará a transmitir también juegos de la Copa América.