El mismo presidente Sebastián Arango Botero confirmó que alrededor de 13 jugadores saldrán del equipo para el segundo semestre de este año y uno de los que sonó para abandonar el equipo era Pablo Cepellini, jugador que es pretendido por un gigante uruguayo como lo es Peñarol.

No obstante, un periodista de Win Sports habló con el agente del futbolista y la noticia podría decepcionar a muchos.

Desde Uruguay llegaron noticias sobre Pablo Cepellini que divide a los hinchas de Atlético Nacional

Fue Mariano Olsen el encargado de hablar sobre los rumores de Pablo Cepellini, quien regresó este año al cuadro ‘Verdolaga’ para tener una segunda etapa, tras pasar por México, Brasil y Uruguay. No obstante, su rendimiento no convenció y muchos aficionados veían ‘con buenos ojos’ que se fuera del equipo.

La presencia de Peñarol en la operación parecía ser ideal, pero según reveló el agente, Carlos Villalba, Cepellini se quiere quedar en el conjunto paisa y espera mejorar su imagen ante la hinchada, pues el técnico Pablo Repetto le dejó claro que iba a ser tenido en cuenta para este semestre, hecho que descartaría su regreso al fútbol uruguayo:

“Pablo está enchufadísimo y muy comprometido con revertir la situación de Atlético Nacional. Repetto cuenta con él. La opción de Peñarol siempre está sobre la mesa, pero hoy no la veo viable”.

Los hinchas están divididos sobre Pablo Cepellini:

- “Su salida sería otro gran refuerzo para Nacional”.

- “La verdad me sorprende la Gente que defiende a Cepellini, que ha hecho? Lleva dos ciclos en El club y lo más importante que hizo fue mandar a cepillar a Cetre. Jugador sin tanque pa 90 minutos, poca musculatura, técnico pero no al Nivel de otros 10 de Nacional. Que poca memoria”.

- “Sierra y Cepellini son los únicos de los que llegaron en enero a los que les daría una segunda oportunidad”

- “Siempre le he tirado duro a Cepellini, incluso no entiendo por qué volvió. Pero entendiendo la plantilla corta que tenemos realmente yo no lo dejaría ir por ahora. Nos puede dar una mano como emergente”.