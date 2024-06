Desde el exterior dan como un hecho refuerzo con pasado europeo para Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue en el plan de reforzar su nómina con hombres de trayectoria internacional y ya dan por hecho a otro jugador que supo jugar en Europa.

De momento, el cuadro antioqueño ha confirmado a los centrocampistas Edwin Cardona y Juan Manuel Zapata, ambos con paso por el fútbol del exterior.

A ellos se espera que también se sume el portero de la Selección Colombia, David Ospina, que se encuentra concentrado para la Copa América.

Jorman Campuzano está listo para Atlético Nacional

Desde Argentina dan como un hecho que el centrocampista Jorman Campuzano también se sumará al equipo dirigido por Pablo Repetto y llegaría desde Boca Juniors en condición de cedido.

El periodista del medio internacional Infobae y enfocado en la fuente del cuadro Xeneize, Fede Cristofanelli, fue el encargado de revelar la noticia.

Aunque primero había sentenciado que “El préstamo de Campuzano a Atlético Nacional se trabó porque no hay acuerdo en la opción de compra fijada. Boca, que en 2019 lo compró por unos USD 4M pretende elevarla. Hasta no resolver eso y renovar, no se irá”.

Recientemente actualizó, manifestando que hay “acuerdo cerrado: Campuzano renovó su contrato con Boca y saldrá a préstamo a Atlético Nacional. Una baja para Diego Martínez en el mediocampo”.

De esta manera, Jorman Campuzano se convertiría de nuevo en jugador de Atlético Nacional, club en el que dio el paso al fútbol argentino con Boca Juniors y después jugó en el Giresunspor de Turquía.