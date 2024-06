Bucaramanga vs Santa Fe

Los hinchas de Atlético Bucaramanga están que no se cambian por nadie tras la victoria en la primera final sobre Independiente Santa Fe tras el solitario tanto de Fredy Hinestroza. Tanta fue su euforia que se metieron a la cancha del Alfonso López para celebrar junto a sus jugadores, pero podrían recibir una sanción por cuenta de la Dimayor.

Esta sería la sanción que recibiría Bucaramanga por la invasión de sus hinchas:

Tristemente, las invasiones en el fútbol colombiano cada vez parecen ser más recurrentes, aunque con propósitos distintos. Seguramente muchos recuerden que los hinchas del Deportivo Cali lo han hecho en varias ocasiones a modo de protesta por el mal momento de su equipo.

El caso en cuestión del Bucaramanga no es grave, al contrario, es simplemente el reflejo de la ilusión que mantienen los aficionados por bordar la primera estrella en su escudo y no interrumpieron el partido, pues fue cuando Wilmar Roldán ya había señalado el final, así que la sanción no sería tan drástica.

El Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es claro en el artículo 84 (Responsabilidad por la conducta de los espectadores) en que si los hinchas de un equipo invaden el terreno de juego, serán sancionados y el grado de la misma dependerá de su comportamiento:

“Cuando el público invada la cancha se sancionará al club local con suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como consecuencia de la invasión se retardare o impidiere el normal desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro (4) fechas”.

De esta manera, Atlético Bucaramanga podría abrir el segundo semestre de este año sin público en el primer o primeros tres partidos, y si quedan campeones, no podrían presentar el trofeo a su hinchada sino hasta la cuarta fecha en que jueguen de local.