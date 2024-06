José Ordóñez le rompió el corazón a los hinchas del Bucaramanga con dolorosa confesión antes de la final

Los habitantes de la ‘ciudad bonita’ tuvieron que esperar 27 años para volver a sentir las emociones que genera ver al equipo de su tierra, el Atlético Bucaramanga, disputar una final del fútbol profesional colombiano, y en esta ocasión el rival a vencer es el Independiente Santa Fe de Bogotá. A horas de que se dé el pitazo inicial en el Alfonso López, uno de los hinchas más fieles del ‘leopardo’, José Ordóñez, hizo una inesperada confesión que le partió el corazón a muchos.

El venezolano Rafael Dudamel tiene 180 minutos para poder cumplir el anhelo de uno de los personajes de Ordóñez, en su programa ‘Ordóñece de la risa’, quien anhela con ir “rumbo a La Libertadores”. En entrevista para el medio ‘Kien y Ke’ , el humorista hizo varias revelaciones que dejaron con la boca abierta a muchos que desconocían su historia de vida, declaraciones en las que reveló que en el inicio de su vida no fue seguidor del ‘Bucaro’.

“La gente no sabe que yo no soy santandereano, no soy nacido en Bucaramanga, yo soy nacido en Bogotá y hasta los diez años yo era hincha de Millonarios. Mi mamá y mi papá se separan y se vienen a vivir a Bucaramanga”, expresó el humorista, mismo que dio a conocer que en el colegio sufría de matoneo por la manera en la que se expresaba, ya que tenía un marcado acento rolo.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de la final de la Liga Betplay 2024-1?

Tanto el primer cotejo que se dará el sábado 8 a las 7:30 p.m, como la vuelta en el Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, el próximo 15, podrán verse en la pantalla de Win Sports, pero el minuto a minuto también podrá ser escuchado mediante la transmisión que se realizará en la señal de la Radio Nacional de Colombia.