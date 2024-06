Pequeña hincha del Bucaramanga lloró desconsolada porque su mamá no consiguió boletas para la final

Una niña hincha del Bucaramanga lloró desconsolada porque no consiguió boletas para la final de la Liga BetPlay 1-2024. Como se esperaba, las entradas para el partido de ida de la gran final contra Santa Fe se vendieron ‘como pan caliente’ en la capital santandereana. Debido a esto, miles de personas quedaron con las ganas de apoyar al ‘Leopardo’ en la búsqueda de su primer título.

PUBLICIDAD

Este 7 de junio de 2024, Tatiana Gutiérrez, una hincha del Bucaramanga, contó que, desafortunadamente, no pudo comprar boletas para la final de ida contra Santa Fe. Que no consiguiera boleta no fue lo peor. Lo peor fue la conmovedora reacción de su hija, una pequeña de siete años que, desde muy pequeña, se convirtió en una apasionada seguidora del ‘Leopardo’.

“Ella es mi hija de 7 añitos, una pequeña hincha que desde los tres años acompaña al Leopardo. Previo al juego con Santa Fe, rompió en llanto al enterarse que no logré adquirir su boleta para ir al estadio a ver la final de su amado Atlético Bucaramanga. Solo quería compartirles”, Tatiana Gutiérrez.

Final de la Liga BetPlay 1-2024 podrá verse gratis en todo Santander.

Este 6 de junio de 2024, dos días antes del partido de ida de la gran final, la Gobernación de Santander anunció la noticia que emocionó a todos los habitantes del departamento. A través de un comunicado oficial, se confirmó que Win Sports accedió a que los dos partidos de la final se transmitan en 87 pantallas gigantes repartidas en diferentes municipios de Santander.

“El Gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, llegó a un acuerdo con el presidente del Canal WIN Sports, para tener los derechos de transmisión en los 87 municipios del departamento, para los dos (2) partidos de la final de la Liga BetPlay entre Bucaramanga y Santa Fe, a jugarse el 8 y el 15 de junio. De esta forma, los habitantes de los 87 municipios podrán disfrutar de los encuentros, en los que el Atlético Bucaramanga buscará su primer título de la Liga. Adicionalmente, en el partido de vuelta, que se jugará el 15 de junio en Bogotá, se instalarán seis pantallas gigantes en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, para que los aficionados puedan disfrutar del juego en el escenario deportivo”

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<