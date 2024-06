Millonarios quedó eliminado de la Libertadores, pero se puso ‘las pilas’ y jugará contra River Plate

Millonarios vs River Plate

El primer semestre de este año no fue el mejor para Millonarios y la mayoría de hinchas quedaron más que decepcionados. Además, hay muchos rumores alrededor del equipo y los posibles movimientos que se podrían gestar de cara al remate del 2024.

De todas maneras, los directivos aprovecharon este tiempo de descanso para organizar un partido amistoso frente a River Plate.

Millonarios volverá a jugar contra River Plate:

Los hinchas de ‘Millos’ tienen la cabeza en la posible llegada de Radamel Falcao García, al punto que pidieron una ovación para ‘El Tigre’ en este juego amistoso contra el equipo de la banda cruzada.

- “Si duda el capitán de millos será falcao si llega”.

- “Ovación para el Tigre Falcao en River”.

- “Se imagina falcao y siendo ovacionado en el monumental en su equipo del alma y el equipo que le dio la oportunidad y le debe todo locura”.

No obstante, hubo quienes no quedaron ‘ni cinco’ contentos porque no consideran pertinente sumar otro partido a los jugadores que terminaron con problemas físicos, generalmente, por sobre carga:

- “Y empezaron con el.tour de amistosos, para que al fin de amistosos los jugadores ya estén cansados”

- “Millonarios debería abstenerse de hacer partidos amistosos de aquí a el comienzo de la liga 2024-II Más bien debería comenzar a recuperar de buena forma los jugadores que cuentas con un alto desgaste”

- “A final de semestre dicen que están cansados”

Millonarios vs River Plate ¿Cuándo es?

Según informó Carlos Antonio Vélez, el compromiso está pactado para el próximo martes 9 de julio y se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde también se disputará la final de esta edición de la Copa Libertadores.

Cabe resaltar que en enero del año pasado también se enfrentaron estos dos equipos y terminó con victoria para los argentinos con tantos de Emanuel Mammana y Miguel Ángel Borja.