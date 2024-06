En tiempo récord: Santa Fe vendió ‘como pan caliente’ las boletas para la final

Santa Fe VS Nacional por la fecha 16 de la Liga Betplay Dimayor en el Estadio El Campín de Bogotá

El momento que atraviesa Independiente Santa Fe se puede definir con una sola palabra, ilusión, y es que luego de cinco años están en la final y sueñan con levantar el título de campeones. Por tal razón, los hinchas ‘se montaron al bus’ y acompañaron al equipo hasta el final de los cuadrangulares, así que claramente, no lo iban a dejar solo para la final.

Los hinchas que estuvieron abonados ya habían adquirido su entrada hace dos días, ahora restaba la venta al público general, que sorprendió con la rapidez para agotar las boletas.

Santa Fe vendió ‘como pan caliente’ las boletas para la final:

A las 11:00 a.m. de este viernes 7 de junio se abrió la venta de boletería para los hinchas no abonados, únicamente a través de internet, pues anunciaron que los puntos físicos no estarían disponibles con la finalidad de evitar la reventa de boletas.

Por supuesto, los aficionados que todavía no tenían asegurado su puesto en el último juego de este primer semestre de la Liga BetPlay 2024-1 se conectaron muy puntuales para adquirir su entrada, pero varios de ellos se llevaron una gran decepción.

La cantidad de seguidores que estaban en línea era tan impresionante que se generó una fila virtual que inclusó llegó a superar las cuatro horas, y por supuesto, las entradas se vendieron como pan caliente, dejando a muchos ‘con los crespos hechos’.

Fue tan rápida la venta de boletería que en menos de dos horas, ya no quedaba ningún lugar disponible.

Los hinchas del Bucaramanga también estarán en el Estadio El Campín:

El presidente Eduardo Méndez confirmó que la hinchada del ‘Leopardo’ también podrá hacer parte de la fiesta, donde solo uno va a celebrar, así que habrá mil entradas disponibles para los aficionados santandereanos.

Cabe resaltar que el juego comenzará a partir de las 7:30 p.m. del sábado 15 de junio, mientras que la apertura de puertas se llevará a cabo tres horas antes.