A Caracol y RCN les hicieron feo desplante para la Copa América 2024

La Copa América 2024 tendrá varias opciones para que los televidentes vean los compromisos, entre ellas las acostumbradas señales de los canales Caracol y RCN, sin embargo, a estos dos les fue negada la opción de poder transmitir todos los partidos.

Esto lo dio a conocer el experimentado periodista Carlos Antonio Vélez que dijo que toda la Copa no irá por estas señales no por gusto propio, sino porque no les quisieron vender más juegos, pese a que los querían todos.

Incluso, señaló que ni les dieron a escoger los encuentros a transmitir, sino que muchos de esos fueron impuestos y que así les pasa en el Mundial.

A Caracol y RCN no les quisieron vender toda la Copa América

En su sección, Palabras Mayores de la emisora Antena 2, el analista tocó el tema cuando hablaba de la competencia que inicia el próximo 20 de junio.

“En el canal RCN transmitiremos los partidos. Los que nos vendieron, porque no nos quisieron vender toda la Copa América. Apenas un pedacito. Caracol y RCN hemos tenido que comprar lo que nos vendieron apenas que fueron seis partidos y eso fue lo que compramos”, contextualizó.

Añadiendo que “es muy fácil decir: ‘estos no transmiten todos los partidos’, pero ¿qué hacemos si no los venden todos? Es como el Mundial, solamente vendieron la mitad. La otra mitad se la quedan”.

Y dijo que “no siempre los partidos que uno quiere, sino los partidos que ellos quieren que transmitamos. Son unos negocios medio raros, pero existen y es lo que hay. Eso para que la gente lo entienda porque después salen a decir y a escribir cada bobada por ahí”.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que no es porque no quieran o no estuvieran dispuestos a comprar los derechos, sino que simplemente a Caracol y RCN no les quisieron vender todos los partidos de la Copa América para que ellos los transmitieran.