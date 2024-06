Polilla Da Silva se rindió con futbolista del América: “No quiero tener jugadores que no quieran estar”

Mientras los seguidores del América están esperando que anuncien más fichajes de renombre, Jorge ‘Polilla’ Da Silva dejó claro que se rindió con un jugador y no lo va a intentar retener porque ha demostrado no querer estar en el proyecto.

PUBLICIDAD

Polilla Da Silva se rindió con futbolista del América:

El entrenador uruguayo concedió unas palabras desde la sede de entrenamiento del equipo, donde le cuestionaron por un jugador en específico y ese es Andrés Sarmiento, quien fue defendido por ‘Polilla’ en varias ocasiones e incluso parecía que tendría más oportunidades de demostrar su talento en este segundo semestre, pero tal parece que su intención es no continuar en la institución ‘Escarlata’.

“Andrés yo creo por lo que hemos hablado en los últimos días que seguramente se va a ir porque se mantiene en la postura de cambiar y yo no quiero tener en América jugadores que no quieran estar, quiero que el plantel definitivo que se quede sean todos jugadores convencidos y quieran realmente estar”.

Polilla Da Silva también habló sobre fichajes para América:

El director técnico dejó claro que le gustaría sumar jugadores en las tres posiciones fundamentales del campo, pero por temas de presupuesto no es tan sencilla la operación:

“Yo había pedido un central más, pero seguramente un central no va a ser el jugador diferente, entonces estamos viendo si podemos incorporar algún volante y un par de delanteros, esas serían las prioridades. No quiero decir que todas tengan que llegar, pero sí que América necesita uno o dos jugadores de jerarquía y estamos buscando eso. No es fácil porque los jugadores interesantes no son posibles para este mercado, pero estamos buscando”

Finalmente, Da Silva comentó que descartaron Popayán como lugar para hacer la pretemporada, pero ya están buscando a dónde viajar:

“Seguramente haremos pretemporada afuera, se había manejado la posibilidad de Popayán, pero por temas de seguridad se descartó, apuntamos hacia el otro lado y estamos viendo para irnos, al menos una semana”.