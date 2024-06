Maturana reveló detalles inéditos de Atlético Nacional en la Copa Libertadores y la intervención de Pablo Escobar en los 80

Francisco Antonio Maturana García, conocido cariñosamente como “Pacho”, es un odontólogo, exfutbolista y director técnico de fútbol colombiano. Su influencia en la historia del fútbol en Colombia es notable, Maturana fue defensor en equipos como Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima. Ganó el título de campeón del Fútbol Profesional Colombiano en 1973 y 1976.

Debutó como técnico en 1986 con el Once Caldas y logró clasificar al Once Caldas a la ronda final del campeonato en su primera temporada. Su mayor logro fue el primer título de Copa Libertadores de América con el club Atlético Nacional en 1989. También condujo a la selección colombiana a su primera Copa América en 2001.

Ahora bien, en medio de una entrevista que concedió al medio de comunicación digital Kienyke, Maturana reveló que estudio en el mismo colegio que el capo, esto para indicar que tenía conocimiento del narcotraficante desde muy joven, lo que hacía que supiera que Escobar era hincha de Independiente Medellín y no de Atlético Nacional.

“Cuando yo estaba en sexto de bachillerato, en cuarto de bachillerato estaba Pablo Escobar, después, cuando nosotros salíamos a jugar billar, los viernes, había un lugar donde queda el hotel Nutibara, en La Macarena, allá nos lo encontrábamos jugando billar y don Pablo Escobar era el garitero del billar, entonces tengo porque conocer algo de Pablo, porque en ese tiempo en la escuadra, en el barrio, siempre se armaba el desafío y eran hinchas de Nacional contra hinchas de Medellín, y Pablo era un acérrimo hincha de Medellín”, afirmó Maturana.

Se ha dicho que Escobar intentó influir en los resultados de algunos partidos, aunque no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones.

“Si Pablo hubiese querido hacer algo por Nacional, estoy seguro de que hubiera sido destruirlo, no daba nada por Nacional, pero la gente por minimizar sale con este cuento y no saben quién era Pablo Escobar”.

pablo-escobar-publinews-1.jpeg

De la misma forma, mencionó el contexto en el que conoció a Pablo Escobar más adelante: “Venía por todos los barrios de Medellín poniendo iluminación para una cancha, iluminó la cancha de Envigado y así regalando cosas, estaba libre para hacer todo eso, pero de ahí a decir que hubiera sido capaz de hacer algo por Nacional, creo que no, porque en ese entonces, como ahora, la rivalidad era fuerte. La gente mala sale con ese tipo de cuentos que no tienen sentido y yo lo digo porque no tengo por qué ocultar absolutamente nada”, finalizó Maturana.