Lo que hicieron los hinchas de Nacional frenó la llegada de otro hincha de Millonarios al club

Ya hace un par de meses que hizo eco que Pablo Jacobsen, coach de mentalidad, estaba realizando sesiones con el plantel de Atlético Nacional y que hizo eco el enojo de la hinchada del cuadro antioqueño.

Pues bien, dicha postura de rechazo de los aficionados ocasionó que el profesional rechazara la oferta de trabajar con el cuadro Verdolaga.

Fue el periodista Alejandro Pino (director de este medio) el que contó la situación en su espacio, ‘Historias Secretas’, después de haberse tomado un café con el motivador que, además, ni sabe por qué lo sacaron de Millonarios.

Pablo Jacobsen no aceptó trabajar en Nacional por ser hincha de Millonarios

En su espacio, Pino Calad manifestó: “Hoy me tomé un café con Pablo Jacobsen, que era el coach de Millonarios y él todavía no sabe por qué salió de ahí. Él no aceptó, me quiso aclarar que había salido el rumor de que se iba para Atlético Nacional y es cierto. Atlético Nacional lo invitó y él fue a Medellín”.

“Pero pues él es de Millonarios y comenzó a recibir insultos y amenazas, entonces no aceptó”, sentenció.

En esos días, el motivador compartió a modo de reflexión: “La inteligencia emocional no consiste en esconder o negar los sentimientos difíciles, sino en saber cómo reconocerlos, aceptarlos y manejarlos de manera creativa. Esto implica no reprimir las emociones, sino permitirnos sentir y expresar lo que estamos experimentando de manera constructiva. Siempre podemos encontrar formas saludables de abordar y gestionar nuestras emociones”.

Sin embargo, sus redes sociales se llenaron de insultos y hasta amenazas en las que le decían que no querían mas hinchas de Millonarios en la institución antioqueña.

Con toda esa situación, Pablo Jacobsen le dijo no a Atlético Nacional y decidió no aceptar el trabajo en propiedad que le estaban proponiendo.