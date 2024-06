Conmebol se mandó un papelón en Sorteo de la Copa Sudamericana que dejó a todos perdidos

La Conmebol realizó los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana, pero terminó dejando a todos perdidos con lo referente a una de las competencias en donde las llaves no quedaron ni a medias.

PUBLICIDAD

En la Copa Sudamericana, apenas los equipos que clasificaron de primeros y están fijos en octavos de final, conocieron la llave de la que saldrán su rival. Sin embargo, esas llaves previas de play off, quedaron vacías. Es decir, cada equipo tiene 16 opciones diferentes de rival para la siguiente fase, después de haber realizado el sorteo.

¿Por qué el sorteo de la Sudamericana quedó a medias?

Todo se debe a que los cruces se darán por rendimiento deportivo y todavía hay partidos pendientes tanto en dicha competencia y en la Libertadores que dependiendo esos resultados podrán cambiar toda conformación de las llaves.

También: Desadaptado hincha orinó en plenas graderías del Campín en el Millonarios vs Junior

Es decir, esos play off no tienen nada definido y toca esperar a que se complete el calendario para conocer dichos cruces. Las criticas no se hicieron esperar y la pregunta que se hacen todos es si ¿no era mejor esperar a cumplir con todos los partidos para haber realizado un sorteo con todos los equipos definidos?.

Medellín conoció su suerte

Independiente Medellín conoció su suerte para los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde deberá enfrentar al ganador de una de las llaves de los play off que disputarán el segundo de cada grupo ante uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Vea también: “Ya está bueno”, DT de Junior se enojó con periodista y pidió pasar a la siguiente pregunta

PUBLICIDAD

Tras el sorteo realizado este lunes 3 de junio, se determinó que el Poderoso deberá medirse en los octavos de final ante el ganador de la llave C que no se sabe todavía quiénes jugarán.

Cruces para octavos de final

Octavos Copa Sudamericana 2024

Ganador Play off G vs Fortaleza

Ganador Play off A vs Corinthians

Ganador Play off B vs Belgrano

Ganador Play off H vs Racing Club

Ganador Play off D vs Sportivo Ameliano

Ganador Play off E vs Cruzeiro

Ganador Play off C vs Independiente Medellín

Ganador Play off F vs Lanús