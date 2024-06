Una importante empresa de Cali está interesada en comprar al América, según contó el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao. Sin embargo, el propio Tulio Gómez habló al respecto y ‘bajó de la nube’ a muchos.

Tulio Gómez no se quedó callado ante los rumores de venta del América a importante empresa de Cali:

En una conversación que concedió el máximo accionista de la institución ‘Escarlata’ con el programa ‘Zona Libre de Humo’, no evitó hablar sobre los rumores de venta del equipo, pero con palabras simples y contundentes, dejó claro que no es cierto el interés de una empresa caleña, y mucho menos, que haya tenido reuniones para avanzar en el negocio.

‘Don Tulio’ dejó claro que no hay viabilidad económica para que suceda dicha operación: “En Cali no hay quien compre al América de Cali”.

Posteriormente, el directivo adelantó información sobre fichajes y aunque no confirmó nombres de los futbolistas que llegarán, sí descartó completamente a un jugador que le ofrecieron al equipo: “A Cristian Caicedo de #Orsomarso nos lo ofrecieron pero les dijimos que no, gracias, no estamos interesados. Con relación a Hernán Menosse, nada que ver, no estamos buscando un jugador con esa edad”.

América de Cali tendría listo el fichaje de Yerson Candelo:

Pese que Marcela Gómez, la presidente del equipo, no quiso meterse en ‘camisa de once varas’ sobre la llegada del futbolista con pasado en Atlético Nacional porque todavía no ha firmado contrato, todo indica que Yerson Candelo será nuevo jugador de la ‘Mechita’. El negocio se habría pactado por las próximas dos temporadas y con opción de extenderlo a un año más.

Cabe resaltar que el jugador terminó su etapa en el Criciúma de Brasil y de Aucas de Ecuador, equipos donde estuvo luego de marcharse de Atlético Nacional, donde alcanzó a conquistar cuatro títulos: Copa Colombia (2018 y 2021), Torneo apertura (2022) y Superliga (2023).