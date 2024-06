“Tratando de rehabilitarme”: Andrea Guerrero prendió las alarmas por su salud tras doloroso accidente

Andrea Guerrero sorprendió a todos al confesar que estuvo en la Clínica del Country a causa de un pequeño, pero doloroso accidente que tuvo al salir de la casa de una amiga, hecho que la tiene preocupada respecto a su trabajo.

“Tratando de rehabilitarme”: Andrea Guerrero se pronunció sobre el doloroso accidente que sufrió:

Por medio de las historias en Instagram, la periodista de RCN detalló los motivos por los que estuvo en la Clínica del Country en las últimas horas, pues se cayó de las escaleras y sufrió un esguince de segundo grado que le ha dolido muchísimo:

“Ayer me caí, no voy a decir que metí la pata porque no sería nada nuevo, pero me caí de una manera muy tonta. Estaba saliendo de la casa de una amiga, con Luna y no vi una escalera, para el piso. A mí me daba muchos nervios pensar en que iba a caer sobre mi operación que todavía no les he contado. Entonces apoyé todo sobre el tobillo y sentí como traqueó, automáticamente pensé en la lesión de los futbolistas, yo no podía moverme, me revolcaba cuál Neymar en la entrada del edificio. No les puedo explicar el dolor y la angustia de pensar que me había fracturado”.

Andrea Guerrero dejó claro que más allá del dolor, un aspecto que la tiene muy preocupada son los eventos que tiene relacionados con su trabajo, así que está haciendo todo lo posible por recuperarse lo más pronto posible:

“Me fui para la clínica, me atendieron en el Country, tengo un esguince grado 2, pero viene la Copa América, sorteo de Mundial Femenino, mi trabajo, todo. Mi dolor es terrorífico, no vuelvo a criticar a los futbolistas. Estoy intensa con la terapia, necesito mover ese pie rápido, estoy en muletas, tratando de rehabilitarme rápido”.