Jarlan Barrera dejó claro en dónde quiere jugar, tras interés de otros clubes y deuda del Cali

Jarlan Barrera está despertando el interés de algunos clubes en el fútbol colombiano que al parecer quieren aprovechar una deuda que tiene Deportivo Cali con el jugador y el mismo futbolista salió a dejar claro en dónde quiere jugar.

Bastante eco se generó en las últimas horas de un supuesto interés de parte de Atlético Bucaramanga, equipo que, según algunas versiones de prensa, ya habría iniciado contactos formales.

Sin embargo, desde el cuadro caleño desmiente esta situación y dicen que el jugador está feliz.

En Cali niegan que Jarlan Barrera se quiera ir

En recientes entrevistas, Humberto Arias Jr, directivo dijo que “yo estuve hablando con Jarlan Barrera y ni siquiera estuvimos tocando ese tema de que se quiera ir, se le deben unos dineros de la firma del contrato pero se le van a pagar. Si hay una deuda pero el jugador esta cómodo acá, yo he hablado personalmente con él”.

En otra, reforzó su discurso, asegurando que “Jarlan Barrera no tiene ninguna intención de irse de Deportivo Cali. Yo he hablado con él varias veces, está a gusto en el equipo y no ha considerado buscar otra opción. Se le adeuda un dinero, eso será resuelto en los próximos días”.

Jarlan Barrera está feliz en Deportivo Cali

Esa versión fue reforzada por el propio futbolista que a través de sus historias de Instagram publicó una foto suya con el mensaje: “Soy feliz acá”.

De esta manera, el propio Jarlan Barrera dejó claro que donde quiere jugar es en Deportivo Cali y pese a que le tengan una deuda, él quiere seguir en el cuadro Verdiblanco en lo que queda de este año 2024.