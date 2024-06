“Hay que ponerles cuidado a las apuestas”: Club del FPC habría echado a futbolistas por jugadas “sospechosas”

El auge de las apuestas en Colombia y otros países del mundo ha generado un gran impacto en el desarrollo del fútbol no solo en términos económicos, sino también en materia deportiva. De hecho, esta notoriedad ha generado que aparezcan algunos detractores de este mercado entre los hinchas, los jugadores, los periodistas e incluso los directivos de los equipos.

De hecho, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones que hizo Nelson Soto Córdoba, presidente del club Jaguares de Córdoba, sobre este tema. En un pronunciamiento que hizo frente a los medios de comunicación manifestó preocupación por las apuestas deportivas.

“Hay que ponerle mucho cuidado al tema de apuestas en Colombia, al amaño de partidos. Ese es un tema que nos tiene con una enorme preocupación”, aseguró el presidente del club.

Y señaló que tiene cero tolerancia con estas conductas, por lo cual cualquier persona que esté relacionada o genere sospechas de participar en el “amaño de partidos” debe ser retirada de la institución.

“Varios jugadores, de los cuales no tenemos ninguna prueba, cuyas jugadas son muy sospechosas (...) esos jugadores ya no pertenecen al equipo. Es el llamado que le hacemos a todo el fútbol profesional colombiano: aquí cualquier jugada sospechosa donde esté en entredicho la integridad de un jugador y de una institución debe ser retirado y debe definitivamente no ser contratado por un equipo”, concluyó el presidente de Jaguares.

Critican al presidente de Jaguares por no tener pruebas

Debido a la gravedad de las afirmaciones que hizo la cabeza de uno de los clubes que juegan en la Liga Betplay Dimayor, se ha desatado una gran controversia en redes sociales. Muchos internautas y periodistas, de hecho, le han pedido que rectifique sus aseveraciones debido a que no ha aportado elementos que las sustenten.

Incluso le han advertido que puede enfrentarse a respuestas legales por parte de algunos jugadores que puedan sentir afectado su buen nombre.