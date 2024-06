La Liga BetPlay 2024-1 está cerca de conocer a sus dos finalistas y poco se ha vuelto a hablar sobre el amaño de partidos que tanto escozor ha causado desde hace ‘un buen rato’. En esta ocasión se conoció la ‘mano dura’ de Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares, quien dejó claro que no permitirá ninguna sospecha relacionada con su equipo, al punto que despidió a varios jugadores, aunque no tenga pruebas.

PUBLICIDAD

Equipo del fútbol colombiano despidió a varios jugadores por sospecha: “No tenemos pruebas”:

Unas curiosas declaraciones dejó ‘la cabeza’ de Jaguares, quien se mostró implacable para rechazar cualquier triquiñuela que pueda afectar el correcto desarrollo del FPC y demostró que está dispuesto a despedir a los jugadores que le causen desconfianza por sus jugadas, al mismo tiempo que confirmó haber desvinculado a algunos del club y también hizo un llamado a los otros clubes a no contratarlos:

“Somos conscientes de las situaciones que hemos vivido, hay que ponerle mucho cuidado al tema de apuestas en Colombia, al amaño de partidos. Ese es un tema que nos tiene con una enorme preocupación, cualquier jugador o persona con amaño, manejo o sospecha de algún tema futbolístico en cuanto a venta de partidos o apuestas, será retirado fulminantemente de la institución y varios jugadores que no tenemos ninguna prueba, pero que son muy sospechosas sus jugadas, ya no pertenecen al equipo y es el llamado que hacemos a todo el fútbol profesional colombiano, aquí cualquier jugada sospechosa donde esté en entredicho la integridad de un jugador e institución, debe ser retirado y no ser contratado por ningún equipo porque estamos hilando muy delgadito”.