Presidenta del América defendió a Cata Usme y dejó ‘mal parada’ a la futbolista que la acusó

Catalina Usme ha estado ‘en el ojo del huracán’ luego de las declaraciones de Yoreli Rincón, quien la acusó de ser la responsable de su veto en la Selección Colombia. Por si fuera poco, la exfutboilsta Daniela Henao también dejó claro que en América de Cali no tuvo el protagonismo esperado por causa de ‘Cata’ y su hermano.

No obstante, Marcela Gómez, la presidenta del conjunto ‘Escarlata’ defendió a Usme y dejó expuesta a la jugadora que la acusó:

Para nadie es un secreto que Yoreli Rincón ha demostrado su interés por regresar a la ‘Tricolor’ y su buen momento en Atlético Nacional no deja muchos argumentos que justifiquen su ausencia en las distintas convocatorias. Sin embargo, hasta ahora se empezó a hablar de la supuesta influencia de Catalina Usme en este tipo de decisiones.

A continuación las palabras de Daniela Henao contra Catalina Usme:

“Sí tuve un problema que he callado mucho tiempo. Cuando estaba en el América, cuando terminaron los partidos, yo dejé de jugar por temas, supuestamente, de los directivos y de decisiones que tomaban entre el técnico, quien era su hermano, y ella. Dejé de jugar y de competir en los partidos profesionales. Me daba cuenta de que era por temas de show o espectáculo que ella se le robaba. Ella no se sentía muy cómoda al ver que sus compañeras brillaban”, Daniela Henao

En contraste apareció Marcela Gómez, quien aseguró que la falta de oportunidades que tuvo Henao no fue por culpa de Catalina Usme, sino por reiterados actos de indisciplina, pero tampoco van a tomar acciones legales por sus palabras:

“Daniela Henao salió por algunos actos de indisciplina, nunca lo había dicho hasta ahora. Directamente con ella hablamos para dar una versión que no la perjudicara a ella, nunca fue porque Cata Usme o su hermano dijeran que no fuera titular. No instauraremos ninguna acción legal contra Daniela Henao, por las declaraciones hacia América”