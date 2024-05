“Comencé a preocuparme”: Ídolo de Junior se asustó por decisión de Dimayor para el partido vs Millonarios

Este domingo 2 de junio se conocerán los dos finalistas de la Liga BetPlay 2024-1 y la Dimayor ya tiene bajo control los horarios y también los árbitros designados para impartir justicia en los tres partidos que se disputarán.

No obstante, un ídolo del Junior ‘puso el grito en el cielo’ y dejó clara su preocupación por la designación arbitral para el duelo Millonarios vs Junior.

Ídolo de Junior se preocupó tras decisión de Dimayor para el partido vs Millonarios

El encargado de soltar esta perla fue Martín Arzuaga, quien aprovechó sus redes sociales para mostrar su inconformidad ante la designación de Wilmar Roldán como el árbitro para Millonarios vs Junior, pues considera que él debió pitar en el juego Tolima vs Santa Fe.

Aunque no dio más argumentos, el exfutbolista dejó claro que está preocupado:

“El partido Deportes Tolima vs Santa Fe no es un partido de final, me imagino que requería de un árbitro como Wilman Roldán y no, un partido de un equipo que está eliminado con otro que tiene chances? ¡Alguien me hizo caer en cuenta de eso y comencé a preocuparme!”

Estos son los árbitros para la fecha 6 de los cuadrangulares:

Millonarios vs Junior

Central: ROLDÁN WILMAR – ANTIOQUIA

Asistente Nro 1: BLANCO MARY – BOYACÁ

Asistente Nro 2: TARACHE MARIO – CASANARE

Cuatro Árbitro: VELA SEBASTIAN – BOGOTÁ

VAR: ACUÑA FERNANDO – BOYACÁ

AVAR: GUZMAN ALEXANDER – NORTE

ATL. Bucaramanga vs Deportivo Pereira

Central: BETANCUR CARLOS – VALLE

Asistente Nro 1: PATIÑO JAVIER – META

Asistente Nro 2: GARCIA JUAN CAMILO – ANTIOQUIA

Cuatro Árbitro: NAVARRO WILMAR – SANTANDER

VAR: PEREZ MAURICIO – ANTIOQUIA

AVAR: GOMEZ OSCAR – ANTIOQUIA

Deportes Tolima vs Santa Fe

Central: ORTEGA CARLOS – BOLÍVAR

Asistente Nro 1: GALLEGO JHON – CALDAS

Asistente Nro 2: ROLDAN MIGUEL – ANTIOQUIA

Cuatro Árbitro: MAYORGA JAIRO – TOLIMA

VAR: DAZA MARIA – NORTE

AVAR: LEON JOHN – CALDAS