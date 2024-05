América y Medellín ‘se avisparon’ para contratar a un jugador que no continuará en Junior

Junior de Barranquilla tiene una de las mejores nóminas del país y muestra de ello es que clasificaron en la primera posición en la fase de grupos de la Copa Libertadores y en simultáneo está peleando por clasificar a su segunda final consecutiva en el fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se conoció que un futbolista no continuará en el cuadro ‘Tiburón’, así que tanto Medellín como América de Cali ‘se avisparon’ para intentar contratarlo.

América y Medellín quieren contratar a un jugador que no continuará en Junior:

El jugador que no continuará en la institución barranquillera es Johan Bocanegra, a quien ya le informaron que no se le renovará el contrato porque no será tenido en cuenta para el proyecto de cara al segundo semestre de este año, hecho que despertó varios pretendientes.

En el fútbol colombiano fueron América y Medellín, dos equipos que no clasificaron a los cuadrangulares, los que desean hacerse con los servicios del mediocampista y más teniendo en cuenta que podrán negociar directamente con él, hecho que se adecua bastante a la situación económica.

Aun así, ambos equipos tendrán una competencia complicada, pues el futbolista de 25 años también ha despertado el interés de equipo en el extranjero, uno de ellos está en Suiza, tal como reveló el periodista de ESPN, Julián Capera.

Johan Bocanegra es el único futbolista que saldrá de Junior:

Otro jugador que saldrá del conjunto ‘Tiburón’ es el experimentado Vladimir Hernández, quien dejó claro que abandonará el equipo tan pronto finalice este primer semestre y desea marcharse tras conseguir un nuevo título del fútbol colombiano:

“Tengo hasta junio y creo que termina el ciclo en el equipo. Contento por todo lo que se ha hecho, siempre se ha venido a aportar. Esperemos terminar bien, de la mejor manera y ojalá que sea con un título”,