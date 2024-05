“No puedo cambiar mi físico”: Edwin Cardona fue claro contra quienes lo juzgan por su peso

Edwin Cardona es el primer fichaje de Atlético Nacional desde la llegada a la presidencia de Sebastián Arango Botero y en la mañana de este miércoles 29 de mayo concedió una rueda de prensa en la que dejó claro su compromiso con el equipo respecto a su estado físico e incluso el interés que tuvieron desde el exterior por él.

Edwin Cardona no se la dejó montar y fue claro con los que juzgan su peso:

Al talentoso futbolista le cuestionaron por su estado físico durante la rueda de prensa y comenzó diciendo que siempre ha tenido el mismo peso durante toda su carrera y así ha sido parte de proyectos importantes, así que no va a dejarse afectar por lo que digan en redes sociales:

“No sé si de pronto han visto mi carrera desde hace 16 años, tengo la misma contextura de siempre. Estuve en Selección Colombia, Boca Juniors, Racing, donde he ido, siempre he tenido la misma contextura, entonces siempre se juzga por lo mismo. Es muy fácil juzgar que el peso, pero siempre he tenido el mismo. Es muy fácil hablar cuando me ves así de frente, pero me ven en televisión y dicen que cómo está de gordo. No puedo cambiar mi físico porque fue el que Dios me dio y estoy agradecido con lo que tengo y no puedo compararme.

Ahora yo estoy acá y la nutricionista sabe cuál es mi peso adecuado, siempre he jugado tal como ellos me dicen y acato las órdenes de lo que tengo que mejorar, yo no me puedo poner a pensar porque una persona me escribió que estoy gordo o tengo que bajar de peso. Si para ella estoy bien, así voy a competir, mi fuerza o músculo es diferente”.

De igual manera, Edwin Andrés confesó que tuvo ofertas desde el extranjero donde le ofrecían mucho más dinero, pero él puso su amor hacia Atlético Nacional por encima de todo:

“La gente no sabe lo que trasciende detrás de uno, la verdad tenía cosas para estar más tranquilo y poder tener a mi familia muchísimo mejor en el sentido económico, pero para mí no era eso, la felicidad mía es acá, lo hice por amor y me debo a la hinchada tan bonita de este gran club, poder ver que tengo la camisa más linda del mundo y poder dejar un gran legado”.