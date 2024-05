“Están mamados”: En Millonarios anhelan que Álvaro Montero se vaya, pero aún no hay ofertas, según Vélez

La actuación de Álvaro Montero en el último partido de Millonarios en la Copa Libertadores 2024 contra Flamengo no estuvo a la altura y ‘se comió' un gol de manera insólita por no medir bien la trayectoria del balón. Antes del juego, muchos ya eran conscientes que ese podía ser la última vez que el portero defendiera los colores del ‘Embajador’, pensando que estaban ‘lloviendo’ ofertas del exterior, pero Carlos Antonio Vélez contradijo estos rumores y contó que ya no lo quieren más.

PUBLICIDAD

Millonarios anhela que Álvaro Montero se vaya, pero no hay ofertas, según Carlos Antonio Vélez:

Álvaro Montero (Tomada de Instagram: @alvaromontero1)

El periodista de Win Sports desmintió las versiones que indicaban ofertas por Álvaro Montero desde Brasil y México, aunque fue claro que la salida del arquero es prácticamente un hecho, pues los directivos se cansaron del bajo nivel que ha presentado el guardameta de Selección Colombia, así que podrían dejarlo ir ante el interés de cualquier equipo:

“Gamero se queda, pero en Millonarios también están mamados de lo que vemos de Montero, que están dispuestos a que si llega una sola oferta que se vaya, de ese talante, ayer, los dos primeros goles fueron de Vargas y Montero”.

Eso no es todo, pues Carlos Antonio también adelantó que Juan Pablo Vargas también está ‘entre ojos’ de los directivos porque bajó el nivel considerablemente, al punto que ya no lo consideran una garantía en la defensa, hecho que podría costarle también su salida:

“Vargas es otro que ha decrecido y está en la lista negra”.

Álvaro Montero pudo jugar su último partido con Millonarios:

Pese a que todavía le falta un compromiso a ‘Millos’ para finalizar así el primer semestre, el guardameta no estará en el juego contra Junior por la sexta fecha de los cuadrangulares porque estará en concentración de Selección Colombia, así que el juego contra Flamengo pudo ser la última vez que Álvaro Montero defendió los colores del ‘Albiazul’.