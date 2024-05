“No me tiro al piso como los jugadores”, duro vainazo de Casale a futbolistas de Millonarios

Antonio Casale se toma con humor el apodo de Comodín que le quedó marcado a él y al equipo del que es hincha, Millonarios, luego de una sentencia suya contra Palestino de Chile que le salió en mal y terminó jugando en su contra.

Al respecto, su colega, Rafael Cifuentes, hincha de Santa Fe, que fue uno de los que más hizo eco de dicho video, lo cargó con humor en la grabación de un programa e incluso le reconoció otros temas.

Entre otros, Casale dejó claro que Millonarios sí se ha vuelto un equipo quema tiempo, así al técnico Alberto Gamero le cueste reconocerlo.

Casale le echa vainas a los jugadores de Millonarios

Cifuentes, comenzó a grabar mientras su compañero se alistaba para la grabación y lo abordó diciendo: “Te he visto en redes últimamente. No te escondas”

A lo que la respuesta fue que “El ridículo puede ser peor mañana (vs Flamengo), pero yo no me tiro al piso como los jugadores. Estoy aquí para poner la cara”.

“Y se puso bravo Gamero porque le dijeron que era marrullero. ¿Qué opinas de eso?”, le cuestionó Rafael.

“Pues en ese partido fueron marrulleros. Uno puede estar mamado o lo que sea, pero la profesión hay que dignificarla. Es entretenimiento. Es espectáculo. Millonarios era espejo de valores en ese sentido y se quejaron cuando Bolívar lo hizo y Junior”, sentenció Casale que añadió: “Uno puede perder y morirse con las botas puestas, pero no descalzo”.

Luego llegó una serie de preguntas cortas que habían dejado los seguidores y que Antonio Casale respondió sin reparos.

- “¿Lo de Millonarios es fracaso?”

- “Obvio”

- “¿Debe seguir Gamero? "

- “Hay que enfriarse antes de decidir”

- “¿Millonarios es marrullero?”

- “Ayer lo fue, lo fue contra Bucaramanga y lo ha sido últimamente”

- “¿Por qué sales en todos los memes como el comodín?”

- “Por tu culpa, pedazo de huev...”.