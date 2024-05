“Injustificadas”: Ídolo de Colombia dejó claro que los hinchas de Millonarios no deberían quejarse

Millonarios quedó eliminado tanto de la Copa Libertadores como de la Liga BetPlay 2024-1 y uno de los que más ha sido señalado es Alberto Gamero, al punto que los hinchas han pedido que sea destituido de su cargo. Sin embargo, un ídolo de la Selección Colombia defendió ‘a capa y espada’ al entrenador samario, pues explicó que el problema de Millonarios estuvo en otro lado.

PUBLICIDAD

Ídolo de la Selección Colombia defendió a Gamero y explicó qué le pasó a Millonarios:

Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez fue quien opinó sobre el presente de Millonarios y su relación actualmente con la hinchada que se ha quebrantado por los fracasos de este semestre. Sin embargo, el exfutbolista hizo hincapié en que no deberían criticar tanto a Alberto Gamero porque realmente no tuvo alternativas ni fichajes que le funcionaran:

“Los momentos de los jugadores tienen que ver con los momentos de los equipos. Yo no creo que este Millonarios no pasó por un buen torneo y es injusto caerle hoy a Gamero cuando hemos venido diciendo durante tres años que es uno de los mejores técnicos colombianos y que mejor lleva los planteles. ¡¿Dónde estuvieron las grandes contrataciones de Millonarios? Desde el año pasado lo estuvimos comentando, desgraciadamente se lesionaron o no pudieron estar a la talla y cuando uno depende de un jugador como Leo Castro, que de verdad marca la diferencia, pero que si no está mete a un jugador de 20 años que apenas marca su primer gol como profesional, venga es Millonarios”

De igual manera, ‘El Patrón’ dejó claro que los hinchas de Millonarios no deberían quejarse por el momento de su equipo porque ya les han dado mucho, pese a que fracasaron:

“Escucho las críticas y la persecución a la Institución, me parece que son injustificadas porque este equipo le ha dado mucho al hincha. Ahora, ¿por qué se quedan en medio del camino, porque no apostaron en serio, este plantel no se armó, tenía competencia internacional, tenía que tener mejor plantel y desgraciadamente los muchachos no tienen el nivel”.