Futbolista recién salido de Atlético Nacional dejó claro que jugaría sin problema en Millonarios

Atlético Nacional intenta realizar los fichajes que le permitan tener una buena base de cara al segundo semestre de este año y en simultáneo hace una ‘limpieza’ con los jugadores que Pablo Repetto no va a tener en cuenta. Uno de ellos es Edwin Torres, quien además de hacer el reclamo por las pocas oportunidades que tuvo, dejó claro que estaría dispuesto a jugar en Millonarios, aunque es hincha del ‘Verdolaga’.

PUBLICIDAD

Futbolista recién salido de Atlético Nacional dejó claro que le gustaría jugar en Millonarios:

El joven delantero llegó a la institución ‘paisa’ a principios de este 2024 como uno de los refuerzos importantes, pero no pudo demostrar su mejor versión por un par de razones: Considera que no le dieron el tiempo suficiente y también estuvo en un momento muy difícil del club:

“No sé por qué no pude jugar tanto, es una pregunta que nos hacemos todos. No era porque me entrenara mal, no entiendo por qué no tuve la continuidad y cuando yo entraba también era muy complicado porque necesitábamos ganar y había más presión y dificultad. Además, todo tiene que ver con el momento que está viviendo Nacional, nosotros nos trabajamos bien y no se nos daban los resultados”.

De igual manera, Torres contó cómo fue la conversación con Pablo Repetto que desencadenó su salida del ‘Verdolaga: “El profe habló conmigo y me dijo que él no iba a contar conmigo e iba a buscar otro jugador en mi posición”.

Aun así, durante una entrevista que concedió al programa ‘El VBar de Caracol Radio’ dejó claro que no importa que sea hincha de Atlético Nacional, estaría dispuesto a jugar en equipos como Millonarios, Santa Fe o América de Cali, siempre y cuando haya trabajo, que al fin y al cabo es lo más importante para él.