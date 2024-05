Así avanza la negociación entre Atlético Nacional y Matheus Uribe, según Pilar Velásquez

YOKOHAMA, JAPAN - DECEMBER 18: Club America v Atletico Nacional - FIFA Club World Cup 3rd Place Match (Photo by Matt Roberts/Getty Images)

Atlético Nacional ya cerró el regreso de Edwin Cardona, sigue buscando fichar a David Ospina y ahora parece que intentará traer de vuelta a Matheus Uribe. De hecho, fue la periodista de ESPN, Pilar Velásquez, quien reveló cómo avanza la operación.

Atlético Nacional comenzó a buscar a Matheus Uribe y así avanza todo, confirmó Pilar Velásquez

Pilar Velásquez contó que Atlético Nacional aprovecha su tiempo de preparación para fichar jugadores de calidad que le permitan regresar a lo más alto del fútbol colombiano y uno de ellos es Matheus Uribe, quien actualmente es futbolista de Al Sadd.

El mediocampista de 33 años va a cumplir un año en el fútbol qatarí, pero Atlético Nacional no se ha olvidado de él e intentará traerlo de vuelta para el segundo semestre de este 2024. Sin embargo, no será un camino fácil porque es imposible competir con el salario que devenga actualmente, pero no se ha cerrado completamente la posibilidad de su regreso.

“Según Pilar Velásquez, Atlético Nacional trabajó este fin de semana en la llegada de Mateus Uribe. A día de hoy, más allá de la intención, está caída la posibilidad porque desde el punto de vista económico es muy difícil. Podría reactivarse, pero a hoy, está muy lejano”.