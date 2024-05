América de Cali ‘rompió una relación’, fuera de lo deportivo, que dividió a sus hinchas

La mayoría de hinchas del América de Cali están a la expectativa sobre los fichajes que hará el club de cara al segundo semestre de este año, pero se dio a conocer una noticia que posiblemente muchos no esperaban y que dividió sus opiniones.

América de Cali ‘rompió una relación’, fuera de lo deportivo, que dividió en dos a sus hinchas

Un comunicado a través de redes sociales informó que terminaron su contrato con W Arena, la plataforma oficial para que los hinchas compraran sus entradas a los partidos de ‘La Mechita’, luego de cuatro años trabajando juntos:

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, luego de cuatro años, ha culminado el contrato con W Arena como plataforma oficial para la venta de boletería.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de W Arena por su trabajo y compromiso durante este tiempo con nuestra institución.

En los próximos días estaremos anunciando de manera oficial la nueva plataforma que se vinculará para ofrecer este servicio.”

Los hinchas del América no dudaron en comentar la decisión que tomó el equipo, algunos quedaron contentos porque no les gustaba la plataforma, mientras que otro no pusieron queja alguna:

“Realmente nunca tuve queja de WArena. Transacciones sencillas, traspaso de boletas fáciles. Por mejorar: lentitud en partidos AAA con la señal de los aparatos aquellos, la nostalgia de la boleta física, solo aplicaron bien la fila de abonados este semestre”.

“La experiencia y seguridad con el Pin y la cédula fue buena. Ojalá no abandonen ese sistema”.

“Nunca tuve inconvenientes con ellos, ahora no vamos a retroceder a una empresa peor”.

- “Porquería de plataforma para comprar boletas, muy bien”.

- “Mucho por mejorar de esta plataforma. Considerar opciones con músculo técnico y facilidad al usuario”.

“Este semestre es el de las buenas noticias”.