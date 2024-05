“Perdí lo más importante que tengo”: Fredy Guarín habló sobre su adicción y preocupa la relación con sus hijos

El reconocido exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín, quien jugó el mundial sub-17, dos sub-20 y además hizo parte de la Copa del Mundo de Brasil en el año 2014, habló sobre su adicción, su familia y cómo ha sido el proceso de desintoxicación.

PUBLICIDAD

En una entrevista con la Revista Semana, el futbolista se sinceró e indicó que está en un proceso de recuperación, “soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación”.

“Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones” dijo Fredy Guarín, que también indicó que hoy se siente tranquilo, feliz y no se cambia por nada, “estoy plenamente en paz y con muchas ganas de poder vivir la vida de una persona normal, que se levanta, entrena, trabaja, llega en la noche a la casa y descansa”.

Fredy Guarín tocó fondo al salir del Millonarios

El exfutbolista indicó en la entrevista al medio Semana que fue cuando salió del equipo colombiano Millonarios el punto más profundo de su vida, “porque durante esos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y lo más importante y valioso que tengo, que son mis tres hijos”.

Guarín también contó el momento en el que supo que tenía que pedir ayuda porque no podía seguir con esa forma de vida. “Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas. Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar, fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”.

Finalmente el exfutbolista Fredy Guarín indicó que las 24 horas del día está trabajando con un grupo completo de especialistas que acompañan su recuperación.