Duro comunicado de Tolima dice que Dimayor está favoreciendo algunos equipos

La Dimayor informó que solo los partidos del cuadrangular B correspondientes a la quinta fecha se jugarán ambos a las 6:00 p.m. el próximo domingo, pero esto no le gustó para nada a Deportes Tolima que anunció jugará bajo protesta porque el ente decide “en beneficio de unos y en detrimento de otros”.

“La Dirección Deportiva de la DIMAYOR, se permite informar los cambios en la programación de dos partidos de la fecha 5 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2024 y un partido de la fecha 13 de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2024″, anunció el ente rector del fútbol colombiano.

Comunicado de Deportes Tolima por el cambio de horario

• Hemos sido notificados del cambio de horario del partido ante Once Caldas por la fecha 5 de los cuadrangulares finales. Nos resulta particular que la información y decisiones de la DIMAYOR primero sean difundidas en redes sociales de terceros, antes que en los canales oficiales de esta entidad.

• Frente a lo anterior, manifestamos no estar de acuerdo con esta decisión y disputaremos el compromiso del día domingo bajo protesta. Respetamos la sana competencia, creemos en la transparencia, pero no compartimos los cambios de programación a 48 horas del partido. Los horarios de juego fueron pactados y aceptados con anterioridad, por lo tanto, no deben ser modificados de acuerdo con las conveniencias de los resultados.

• No consentimos que la DIMAYOR cambie deliberadamente los horarios de los partidos en beneficio de unos y en detrimento de otros. En la fecha 5 de los cuadrangulares del 2023-11, nuestros adversarios jugaron con horarios diferentes conociendo nuestros resultados sin que la DIMAYOR le importara buscar juegos simultáneos.

• En Club Deportes Tolima velamos por el verdadero fair play.

Nuevos horarios en el grupo B

Fecha 5 del grupo B

Domingo 26 de mayo

Santa Fe - Equidad | 6:00 p.m.

Once Caldas - Tolima | 6:00 p.m.