SAITAMA, JAPAN - JUNE 05: Kirin Cup 2007 - Japan v Colombia (Photo by Koichi Kamoshida/Getty Images)

Iván Ramiro Córdoba es uno de los mejores defensores que ha tenido la Selección Colombia en toda su historia, y de hecho, es el único capitán que ha levantado un título con la ‘Tricolor’ (La Copa América 2001, donde marcó el gol en la final).

PUBLICIDAD

Por supuesto, tiene toda la experiencia del caso para hablar del entorno que rodea al combinado nacional y en esta ocasión habló con Publimetro Colombia sobre la convocatoria que realizó Néstor Lorenzo, especialmente porque Álvaro Montero es el único representante del FPC.

Iván Ramiro Córdoba habló con Publimetro sobre la convocatoria de la Selección Colombia:

Durante un evento realizado por Enterprise Rent-A-Car, patrocinador oficial de la UEFA Europa League, Iván Ramiro Córdoba compartió una rueda de prensa en la que habló principalmente de las aspiraciones que debe tener la Selección Colombia de cara a la Copa América de 2024.

Sin embargo, en una conversación exclusiva con Publimetro Colombia, el exfutbolista no se metió en ‘camisa de once varas’ y dejó claro tanto Néstor Lorenzo como su cuerpo técnico tienen la autoridad para realizar el listado porque 24/7 trabajan en ello, mientras que él no tanto:

“Creo que ellos son los más indicados para elegir a los jugadores que deben estar en la Selección Colombia. Ellos todos los días prácticamente se mirarán una cantidad impresionante de partidos increíbles y examinarán a cada jugador en su posición y con base en eso toman las decisiones, entonces yo no me atrevo a decir qué jugadores podrían estar porque creo que es un trabajo muy meticuloso que hace todo el cuerpo de la Selección y que seguramente van a tomar las mejores decisiones con base en eso y en lo que necesita la Selección”, aseguró Iván Ramiro Córdoba.

A continuación le presentamos parte de la conversación entre Iván Ramiro Córdoba y Publimetro: