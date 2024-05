Este sería el nuevo horario de la fecha 5 del cuadrangular B que podrían definirlo todo

Solamente restan dos fechas para conocer a los finalistas de la Liga BetPlay 2024-1, pero desde la quinta jornada se podría conocer al clasificado por el cuadrangular B, así que Dimayor estaría considerando ponerlos a jugar en simultáneo para evitar cualquier tipo de suspicacia.

Este sería el nuevo horario de la fecha 5 del cuadrangular B que podrían definir todo:

Los equipo del cuadrangular B tuvieron actividad en la noche del jueves 23 de mayo y fue victoria para los dos equipos que oficiaron de locales. A primera hora, Deportes Tolima derrotó 3-0 a La Equidad y posteriormente Santa Fe hizo lo propio 1-0 frente a Once Caldas.

Estos resultados dejaron al conjunto ‘Cardenal’ muy cerca de la clasificación, pero el ‘pijao’ no le quiere perder la pista y más teniendo en cuenta que todavía tiene el punto invisible. Tampoco se puede descartar al ‘blanco blanco’ de Manizales porque aún podría meterse en la final.

El domingo 26 de mayo se llevará a cabo la quinta fecha que podría ratificar al ‘León’ como finalista, así que Dimayor estaría considerando poner los dos juegos a la misma hora. Cabe resaltar que Santa Fe vs La Equidad iban a jugar a las 5:00 p.m. mientras que Once Caldas vs Deportes Tolima estaban programados para las 7:15 de la noche.

Según reveló el periodista de Win Sports, Eduardo Luis López, el propio Fernando Jaramillo dijo que sí se va a modificar el horario, están en eso y se jugarían a las 5:15 de la tarde.

Así va el cuadrangular B: