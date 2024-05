Hinchas de Nacional gozan con Carlos A. Vélez por el odio que destiló ante los refuerzos

La relación de Atlético Nacional con su hinchada va al alza con la salida de Mauricio Navarro y la llegada a la presidencia de Sebastián Arango que tiene contentos a muchos con el arranque de su gestión ante las contrataciones que se están haciendo, pero las mismas no le han gustado a Carlos Antonio Vélez que destiló odio ante las mismas.

En su programa, Planeta Fútbol, de la emisora Antena 2, el analista se quejó de que le están dando gusto de más a la hinchada e incluso trató de barras bravas en pantaloneta a jugadores como Edwin Cardona y exjugadores como Giovanni Moreno y Macnelly Torres.

Esta situación generó que muchos seguidores del cuadro antioqueño hicieran eco de sus palabras, disfrutando de lo que dijo.

Carlos Antonio Vélez reprocha los refuerzos de Nacional

Primero, le tiró al centrocampista que fue oficializado este miércoles: “Ya lo del señor Cardona, de una deplorable actuación en América y una carrera en declive demostrada, fue presentado ayer oficialmente”.

Y allí apuntó: “Cómo será de tóxico ese ambiente en torno a Nacional que hasta el señor que llegó desde el sur para reformar la dirección deportiva, empezó a acomodar la nómina del equipo a la taifa malandrina que presiona, jode y no pone un peso”

“Los mismos a los que sacaron los dirigentes que hasta se jugaron el pellejo para sanear el ambiente. Qué pesar. Están llamando otra vez al equipo y llenándolo de barras bravas en pantaloneta y solo les falta traer a Gio Moreno, a Macnelly (Torres), a Pezzutti y quién sabe a quién más”, añadió.

“Yo espero que alguien le ponga a esto el tatequieto del caso. Me dijeron que un ‘dulcecito’, pero no tres o cuatro. Devolverle el equipo a la taifa, no. Yo creo que eso no está bien, después de la limpieza que hicieron a sudor y sangre”, cerró al respecto.

Hinchas de Nacional gozan con la rabia de Carlos Antonio Vélez

Precisamente, dicho fragmento ha sido compartido en redes sociales por muchos hinchas, con comentarios en donde dejan saber que disfrutan con el resentimiento generado de que les den gusto.

“Lo que está llorando esta Gangrena @velezfutbol con el manejo que le está dando la nueva dorogencia a Nacional. 😂😂😂”, dijo uno de ellos.

“No lo quieren? Bueno, esta noche lo van a odiar con el alma… señor Sebastian Arango, a @velezfutbol hay que cerrarle por completo las puertas del Club! No solo es tóxico, es un asco de persona y un pésimo profesional”, compartió otro.

“2 minutos con 20 segundos de puro veneno en contra de Atlético Nacional, sus ídolos y sus hinchas a cargo de @velezfutbol Adelante Sebastián, ni un paso atrás!”, dijo otro seguidor.

Además, en dichas publicaciones abundaron los comentarios jocosos al respecto de las palabras de Carlos Antonio Vélez.