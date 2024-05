“He conversado con él”: Aldo Leao ‘cortó las alas’ de muchos en Nacional por lo que dijo de David Ospina

Los rumores de un posible regreso de David Ospina a Atlético Nacional cada vez toman más fuerza, especialmente porque en Arabia aseguraron que el portero colombiano se marchará al final de esta temporada, hecho que ilusionó a muchos hinchas ‘Verdolagas’. No obstante, Aldo Leao Ramírez se encargó de ‘cortar las alas’ tras revelar lo que ha hablado con el arquero.

PUBLICIDAD

Aldo Leao ‘cortó las alas’ de muchos en Nacional, por lo que dijo de David Ospina:

Distintas versiones de la prensa han seguido de cerca toda la actualidad de la negociación entre el futbolista y el equipo, donde han señalado que hay una opción muy fuerte para su regreso. No obstante, Aldo Leao Ramírez dio una opinión completamente diferente que seguramente le bajará el ánimo a los hinchas del conjunto paisa.

Al exfutbolista colombiano le preguntaron durante una emisión del programa ‘El VBar’ de Caracol Radio por su opinión sobre la posibilidad del retorno de David Ospina a la institución ‘Verdolaga’, y aunque él dejó claro que podría suceder, no dio muchas esperanzas, pues dijo que habló con él y es muy complicado que se logre:

“Yo no creo, lo veo difícil y complicado para mi punto de vista. He conversado y tratado con él y veo complicado que venga a Atlético Nacional. No sabemos qué puede para porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero para mí, lo veo difícil”.

Edwin Cardona es el primer fichaje de Atlético Nacional:

Atlético Nacional ya prepara lo que será el segundo semestre de este 2024 y bajo las órdenes de Pablo Repetto espera firmar una mejor presentación de la que hizo en la primera campaña cuando todavía estaba Jhon Bodmer. Para eso, el entrenador uruguayo es consciente que se requieren refuerzos de calidad, así que los directivos trajeron a un viejo conocido de la casa como es Edwin Cardona, quien llega como agente libre tras su desvinculación del América de Cali.