Julio César Herrera se ‘agarró' con un referente del Junior para defender a los hinchas de Millonarios

Julio César Herrera discutió con un referente del Junior para defender a los hinchas de Millonarios. Aunque muchos llevan años viéndolo en la televisión, pocos saben que Herrera es un apasionado seguidor del ‘Embajador’. Debido a esto, refutó unas declaraciones de un exjugador del ‘Tiburón’, quien critico a la hinchada azul por lo que le hicieron a la familia de Mackálister Silva. Es que, tras la derrota contra el Bucaramanga, ‘Maca’ contó que sus hijos terminaron llorando por todo lo que les dijeron algunos hinchas del equipo bogotano.

Tras las declaraciones de Mackálister Silva sobre lo que pasó con sus hijos, Martín Arzuaga, un recordado jugador del Junior, quien ahora trabaja en ESPN, lanzó una dura crítica contra los hinchas de Millonarios. Las palabras de Arzuaga apuntaron a que, según él, la hinchada azul abandona cuando las cosas no salen como se esperaba.

“Se hacen llamar la “Hinchada más grande del país” nada más cuando se gana. Para cuando se vienen las cosas no tan buenas, abandonan. ¿Así se portan con un jugador que lo ha entregado todo como Mackálister?”, Martín Arzuaga

La respuesta de Julio César Herrera a Martín Arzuaga.

La crítica de Martín Arzuaga a los hinchas de Millonarios no tardó en dar de qué hablar. Debido a esto, Julio César Herrera, a través de X, le respondió. Si bien Herrera bloqueó de sus redes a los hinchas de Millonarios que justificaron los ataques a la familia de ‘Maca’, en su respuesta a Arzuaga señaló que no todos los hinchas son así. Por eso, le pidió al exjugador que no generalice.

“Sumercé… no aclare que más oscurece. No se ve nada bien generalizando… solo eso, solo eso”, Julio César Herrera

Arzuaga no tardó en responderle a Herrera. Con cierto sarcasmo, señaló que el actor no hizo bien asumiendo la posición de bloquear a ciertos seguidores de ‘Millos’.

“Pero venga, sumercé... no bloquees a la gente que te quiera decir algo, te gusta decir y no te gusta que te digan, más allá de que algunos sean enfermos mentales. ¿No te parece?”, Martín Arzuaga

La discusión terminó con un mensaje de Julio César Herrera, quien señaló que Martín Arzuaga dice “tonterías” todos los días.

“No, hermano… contribuyan con vainas positivas… usted puede. Y claro que hay que bloquear tonterías, como la suya cada día”, Julio César Herrera

