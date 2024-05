Nairo Quintana nos ilusionó a todos en el día 15 del Giro de Italia 2024, cuando se llevó a cabo la etapa reina, que tuvo al colombiano como protagonista, pues firmó una impresionante actuación y llegó en segundo lugar solamente por detrás del líder Tadej Pogačar.

Aunque el corredor esloveno impidió la alegría por una victoria de etapa para ‘Nairoman’, él demostró ser un gran fanático del pedalista boyacense, a quien seguía desde niño.

Tadej Pogačar exaltó la actuación de Nairo en el Giro de Italia y recordó cuando lo veía de niño

Una vez finalizó la jornada, el dueño de la Maglia Rosa elogió al ciclista del Movistar por el gran rendimiento que tuvo y se transportó a su infancia, cuando lo veía competir con Chris Froome y le hacía fuerza para que le atacara y le ganara:

“Cuando era niño veía a Nairo y Froome luchar y me molestaba que Quintana no atacaba de lejos. Haberlo visto a mi lado, alcanzarlo y verlo después en la distancia es un motivo de orgullo para mí... Hoy ha hecho una gran etapa”.

Por su parte, el corredor colombiano se mostró positivo con su actuación y dejó claro que de a poquitos ha retomado su nivel para competir no solamente en esta competición, sino en los demás retos que tendrá a lo largo de la temporada:

“Vamos en la buena dirección, y eso lo que cuenta ahora. Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado. No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo”.