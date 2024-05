“Todos en Colombia seríamos felices si Junior juega la final de la Libertadores”, aseguró famoso periodista

Junior de Barranquilla clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y actualmente es líder del cuadrangular A en la Liga BetPlay 2024-1, hecho que, por supuesto, tiene muy emocionados a sus hinchas e ilusionado a más de un periodista.

PUBLICIDAD

De hecho, en una conversación entre César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid se tocó el tema y quedó una frase con la que seguramente muchos no estarán de acuerdo.

“Todos en Colombia seríamos felices si Junior juega la final de la Libertadores”

El tema surgió por un comentario de un seguidor de ‘El Pulso del Fútbol’, quien le reprochó a Juan Felipe Cadavid no apoyar al ‘Tiburón’ por segundo semestre consecutivo, teniendo en cuenta que en la campaña anterior había asegurado que Junior ya estaba eliminado.

“Me dicen que usted otra vez no creyó en Junior”, le contó César Augusto a su compañero y de paso le recordó el episodio de la nieve en Barranquilla para que ahora haga su vaticinio, no en contra, sino en favor del conjunto barranquillero.

Cadavid no le hizo el quite a la pregunta, sino que dejó claro que Junior le parece un buen equipo, competitivo para la Copa Libertadores:“Max Henríquez me dice que se está agrupando la nieve otra vez en Barranquilla. Yo le digo al juniorismo que no son favoritos y mucho menos, pero sueñen. Yo adivino, no soy, pero lo que he visto hasta aquí de la Copa, Junior juega bien y yo me iría ilusionando”.

Ante esto, Londoño lanzó una frase contundente, que seguramente levantará polémica en los hinchas de los diferentes equipos del FPC: “Todos en Colombia seríamos felices si Junior juega la final de la Libertadores”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El próximo compromiso de los dirigidos por Arturo Reyes será este domingo 19 de mayo en condición de local contra Deportivo Pereira, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares. El juego se disputará a partir de las 5:30 p.m.